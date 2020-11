Tragedia a Pirri, muore sotto il balcone che crolla all’improvviso

Tragedia poco fa a Pirri.

In via Tamburino sardo è crollato un balcone. Gli operai che stavano lavorando per portare via le macerie hanno trovato sotto una persona, travolta evidentemente dal crollo.

A verificare i diversi aspetti della vicenda, e le probabili responsabilità di qualcuno, i carabinieri di Pirri in questo momento.Si tratta di due operai edili che lavoravano all’interno di un cortile condominiale, utilizzando un martello pneumatico per conto di un committente che possiede l’appartamento in cui è compreso questo balcone. Sono stati sorpresi dal crollo del balcone stesso punto uno dei due è morto e l’altro è ferito.stanno per intervenire i Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari per verificare se la lavori fossero regolamentari dal punto di vista dell’impiego.