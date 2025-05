Il fatto è stato segnalato a Iglesias da una volontaria due giorni fa e in poche ore ha raggiunto migliaia di condivisioni e commenti. Un piccolo garage in un quartiere della città all’interno del quale tre esemplari vivrebbero “legati, si dentro il garage tutto chiuso e con il tetto in eternit, che non possono nemmeno avvicinarsi tra di loro, sono legati e chiusi sempre lì dentro, per chiusi intendo che questi poveri cani non vedono mai la luce del sole, loro non sanno cosa vuole dire fare una passeggiata perché la loro vita è chiusa tutta lì dentro. Questa situazione si sa da sempre”.

La volontaria ha inviato svariate segnalazioni ufficiali alle autorità di competenza, “sta arrivando il caldo e io continuo a pensare a questi poveri animali privati di tutto”.

Ieri la volontaria ha comunicato: “Non pensavo che questo post arrivasse in così tante bacheche, ci stiamo muovendo affinché questa situazione si risolva nel più presto possibile e soprattutto che è la cosa più bella i cani ( si spera ) andranno a stare in posto dove finalmente potranno muoversi, vedere il sole e nel mentre cercare degna adozione”. La donna ringrazia il sindaco, l’assessore Melis e l’associazione Impronte nell’Isola per il supporto.