Grazie a un’indagine lampo, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari sono riusciti a identificare il presunto autore del ferimento avvenuto la notte scorsa a bordo di un autobus di linea cittadino, in via Italia. Si tratta di un cittadino straniero di 28 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, già noto alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe colpito la vittima al termine di una lite scaturita per futili motivi, al culmine di una discussione improvvisata con un gruppo di sconosciuti. Il ferito è stato colpito con un’arma da taglio all’addome ed è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “G. Brotzu” e giudicato guaribile con una prognosi di alcuni giorni.

Determinante per la ricostruzione dei fatti è stato il lavoro investigativo condotto dai Carabinieri della Stazione di Cagliari-Villanova, che hanno immediatamente avviato la raccolta di testimonianze a caldo, procedendo anche all’acquisizione e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati sul mezzo pubblico e nelle zone limitrofe.

Nel corso delle attività effettuate dai militari operanti, è stata sequestrata l’arma utilizzata per compiere l’aggressione, rinvenute a seguito della fuga dell’indagato. Le indagini proseguono per delineare con precisione il quadro dei fatti e verificare eventuali responsabilità da parte di altri soggetti presenti al momento dell’aggressione.