Iglesias: trovato con 3 grammi di marijuana addosso, in casa ne nascondeva un chilo

Arrestato a Iglesias per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti uno studente 20enne, incensurato. E’ stato fermato dai carabinieri e da un controllo trovato in possesso di tre grammi di marijuana. E’ scattata così la perquisizione domiciliare e qui i militari hanno trovato un chilo della stessa sostanza, un bilancino di precisone e 850 euro in banconote di piccolo taglio. Per i militari provento dell’attività di spaccio. Con lui c’era anche una ragazza di 19 anni, trovata con un grammo di marijuana. E’ stata segnalata alla Prefettura di Cagliari.