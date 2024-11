Cagliari, è morta la 17enne travolta da un’auto in viale Colombo: troppo gravi le ferite riportate nell’investimento

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Beatrice non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto con l’auto che l’ha investita: è stata travolta mentre attraversava la strada per andare a scuola, in viale Colombo.

Studiava al liceo Alberti, aveva solo 17 anni e si chiamava Beatrice Loi: travolta da una Fiat Panda guidata da un anziano di 82 anni, forse abbagliato dal sole, è stata scaraventata sull’alsfalto, a pochi passi dal suo istituto scolastico. Trasportata al Brotzu, al suo capezzale, oltre la famiglia, anche i compagni di scuola che ora dovranno farsi forza e andare avanti, senza di lei.

In due giorni sono tre i giovanissimi, tutti di 17 anni, che sono deceduti in due incidenti stradali. Beatrice, Aurora e Riccardo, tre vite spezzate.

Erano circa le otto del mattino quando Loi, mentre attraversava la strada per raggiungere la scuola, è stata investita: una morte che pone al centro dell’attenzione, ancora una volta, il tema della sicurezza stradale.