Divieto di avvicinamento con dispositivo elettronico e allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 27enne di Iglesias, disoccupato, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. Il provvedimento cautelare trae origine dalla denuncia della vittima lo scorso 5 febbraio, quando la donna, casalinga 51enne, si è presentata ai carabinieri per raccontare anni di vessazioni e violenze subite dal figlio convivente. Secondo quanto riferito, i maltrattamenti – minacce di morte, percosse e violenze fisiche – sarebbero iniziate nel 2022, fino a costringerla, nel recente periodo, ad abbandonare la propria abitazione e trovare riparo presso un altro domicilio in città. Il tribunale di Cagliari ha quindi disposto l’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, prescrivendo l’utilizzo del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle misure imposte.