Nella mattinata di oggi il Servizio Parchi, verde e gestione faunistica ha avviato un intervento urgente per la messa in sicurezza di un esemplare di Washingtonia filifera situato in piazza Del Carmine, all’intersezione tra via Maddalena e viale Trieste.

La palma ha subito un repentino disseccamento, sollevando preoccupazioni per la sicurezza della zona. Considerando le sue dimensioni significative, l’albero verrà rimosso per prevenire possibili danni a persone o cose.

L’impresa incaricata della manutenzione delle alberature cittadine provvederà a piantare una nuova palma di sostituzione nella stagione appropriata.