Tigro, in mano agli inquirenti i nomi dei presunti responsabili della morte del gatto bruciato vivo. Ugo Cappellacci: “Adesso tocca alla giustizia, e ci auguriamo che sia esemplare nel punire chi si è reso protagonista di un atto così crudele e inaccettabile”. Lunedì, precisamente, i nomi delle persone, che si sospetta siano gli autori del grave gesto messo in atto contro il felino, sono in mano a chi ora ha il compito di svolgere le indagini. Cappellacci lo aveva promesso e così ha fatto: “Ho comunicato alle autorità i nomi di cui sono venuto a conoscenza riguardo ai presunti responsabili. Ora gli inquirenti stanno conducendo le necessarie indagini e dobbiamo attendere i tempi tecnici degli accertamenti.

Tutto ciò che era nelle nostre possibilità è stato fatto”.

Si spera quindi in una risoluzione del caso anche al fine che possa servire come esempio: troppi gli atti di crudeltà verso gli animali che, in quest’ultimo periodo soprattutto, sono diventati dei casi nazionali, finiti anche in parlamento e che, a fine mese, saranno oggetto di una manifestazione in programma a Cagliari promossa dall’attivista Enrico Rizzi.