Sono caduti all’interno di una cavità naturale profonda oltre due metri, in località San Pietro, nei pressi di un ovile nelle campagne di Iglesias. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per soccorrere due poveri cani. La squadra si è addentrata nell’impervia cavità portandolo così in salvo. Sono stati affidati a una persona che se ne prenderà cura, in attesa di trovare il padrone.