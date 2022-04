Iannas, percorso gratuito per operatore ai servizi di promozione e accoglienza: riaperte le iscrizioni

IEFP percorso triennale gratuito per operatore ai servizi di promozione e accoglienza – Sede Cagliari e Iglesias – Riaperti i termini per iscriversi Iannas Srl Società Benefit organizza il percorso IeFP, finanziato dalla Regione Sardegna: al termine dei tre anni i partecipanti otterranno una qualifica subito spendibile sul mercato del lavoro in ambito turistico.

Sono aperte le iscrizioni al percorso gratuito triennale IeFP organizzato dall’Agenzia Formativa Iannas Srl Società Benefit per “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza” per le sedi di Quartu Sant’Elena e Iglesias che dà la possibilità di imparare un mestiere immediatamente spendibile nel mondo dei servizi turistici, ricettivi e di ristorazione, assolvendo all’obbligo scolastico.

DESTINATARI

Possono partecipare al corso giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni (non compiuti all’avvio del percorso formativoprevisto il 14 settembre 2022), in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media), residenti o domiciliati in Sardegna.

IL CORSO

Il percorso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze inerenti all’ambito dei servizi turistici, ricettivi e di ristorazione. L’allievo imparerà a offrire le principali informazioni su attrazioni turistiche, patrimonio museale e culturale, prodotti tipici, luoghi da visitare, ristoranti, negozi, locali per il tempo libero etc. Inoltre, assisterà l’utente supportandolo per utilizzare servizi per la fruizione del territorio (noleggio auto, minibus, scooter, biciclette, prenotazione online di servizi turistici del territorio) fornendo informazioni e prenotazioni anche con l’ausilio delle nuove tecnologie informatizzate.

I ragazzi verranno supportati durante tutto il percorso in modo attivo e verranno coinvolti in attività didattiche condotte con modalità inclusive ed innovative.

I docenti coinvolti sono specializzati nelle materie di studio ma anche capaci di trasmettere il loro sapere in modo coinvolgente e stimolante. Inoltre ad ogni allievo sarà fornito in dotazione gratuita un PC e verrà riconosciuto un rimborso viaggio a tutti coloro che risiedono fuori dal comune di realizzazione del percorso.

Il Progetto di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per “Operatore ai servizi di Promozione e Accoglienza” di Quartu Sant’Elena e Iglesias si articola su un totale 2970 ore, 990 per ogni singola annualità:

1.Annualità: 990 ore, di cui 100 ore di laboratorio, 590 ore di teoria in aula e 300 ore di impresa formativa simulata

2.Annualità: 990 ore, di cui 490 ore di aula e 500 ore di formazione in azienda (presso strutture alberghiere di lusso del territorio)

3.Annualità: 990 ore, di cui 290 ore in aula, 100 ore di impresa formativa simulata e 600 ore di formazione in azienda (presso strutture alberghiere di lusso del territorio)

Tra le materie di studio, oltre a quelle da programma ministeriale, sono previste: Comunicazione, Marketing, Psicologia, SocialMedia Marketing (uso professionale di Facebook, Instagram, Linkedin ecc.…).

COME CI SI ISCRIVE

La domanda d’iscrizione on line può essere presentata sino alle ore 18:00 del giorno 30 giugno2022.

Per inviare la domanda di partecipazione telematica (DPT) inerente l’Avviso pubblico IEFP 2021 – Annualità 2022-2025 e 2023-2026, è necessario seguire il seguente percorso: – Nella homepage del portale www.sardegnalavoro.it, selezionare il link “Accedi ai servizi” e autenticarsi alla propria area riservata

– selezionare il link “Iscrizioni on line ai percorsi formativi”

– selezionare il pulsante “PROCEDI”

– selezionare la voce “Percorsi triennali IeFP 2022 – 2025″ dall’elenco formativo.

Lo staff di IannasSrl Società Benefit supporta le famiglie e gli esercenti la potestà genitoriale per la compilazione della domanda d’iscrizione presso i suoi uffici in Piazza IV Novembre n°36 a Quartu Sant’Elena o tramite assistenza telefonica ed in videoconferenza.

Per maggiori informazioni o per prenotare un appuntamento basta chiamare i numeri 0704613640 e 3925024064 e scrivere alla mail iscrizioni@iannas.it