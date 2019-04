I tenores di Neoneli incantano la Bulgaria, applausi scroscianti per i concerti a Sofia

Il coro a tenores cultura popolare di Neoneli, una delle formazioni corali più famose e storiche della Sardegna si è esibito in due concerti a Sofia, in Bulgaria, diretto impeccabilmente dal maestro Tonino Cau. Con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia, del locale Istituto di Cultura ,del Circolo dei Sardi in Bulgaria ed Europa dell’Est “Sardica” e dell’Aitef nella mattinata del 24 aprile il coro ha cantato presso il Liceo 105 di Lingua Italiana di Sofia con la presenza del personale docente ed una corposa rappresentanza di studenti . Il presidente del circolo, il generlae Gianfranco Vacca ha introdotto l’esibizione che verteva sulla figura storica di Emilio Lussu . L’evento coordinato ed organizzato dal Circolo Sardica nelle persone del vicepresidente Alessandro Calia e del segretario Carlo Manca si concludeva con la partecipazione del numeroso pubblico presente al coro di “Trallalera”.

Un simpatico siparietto ha coinvolto il generale Vacca ed il vicepresidente del Coro Ivo Marras che, compagni di classe presso la sezione H del Liceo Dettori in Cagliari, si sono nuovamente incontrati per la prima volta dopo circa 50 anni. Nel pomeriggio si e’ svolta la seconda parte dell’esibizione del Coro di Neoneli incentrata sulla figura e le opere di Antonio Gramsci. Organizzato e coordinato dall’Istituito di Cultura l’evento ha ripercorso la vita, il pensiero e l’attività politica dell’uomo politico sardo conosciuto in tutto il mondo. Il coro di Neoneli ha dato una dimostrazione di raffinata conoscenza musicale associando il suono delle “Launeddas” alle straordinarie voci che lo compongono. Un’altra volta la cultura sarda è sbarcata in Bulgaria con un evento di alto spessore.