I sardi pazzi per la birra: l’Isola al secondo posto in Italia per gli amanti delle “bionde”

Stando ai dati messi a disposizione da Google Trends , in questi primi 7 mesi del 2024 è la Valle d’Aosta a guidare la classifica risultando la regione in cui la parola “birra” viene cercata più spesso sul noto motore di ricerca. Completano il podio a poca distanza la Sardegna, seconda, e il Veneto, terza.

Ecco allora la top 10 delle regioni italiane in cui la birra è maggiormente apprezzata secondo i dati di Google Trends: 1) Valle d’Aosta 2) Sardegna 3) Veneto 4) Molise 5) Emilia Romagna 6) Friuli Venezia Giulia 7) Lombardia 8) Piemonte 9) Abruzzo 10) Toscana

Una tendenza confermata anche dagli esperti: “In questi ultimi anni gli amanti della birra hanno dimostrato di preferire birre leggere, facili da bere, con un basso grado alcolico – spiega Simone Brusadelli, mastro birraio di Doppio Malto , il birrificio che produce in Sardegna tutta la propria birra artigianale e la serve in oltre 50 locali tra Italia e Francia – Queste birre offrono un’esperienza gustativa fresca e dissetante, ideale per ogni occasione. In particolare, i consumatori stanno mostrando una predilezione per gusti agrumati e freschi, che offrono un tocco vivace e rinfrescante”.

Ma quali sono le tipologie di birre più amate nel mondo? Una recentissima ricerca internazionale firmata da TasteAtlas premia le birre del nord Europa. Nella top 10 dei tipi di birra preferiti ben 6 arrivano dal Belgio. Si tratta di Tripel e Dubbel (al primo e secondo posto), Lambic (quarta), Witbier (settima), Kriek Lambic (ottava) e Oud Bruin (decima). Completano la classifica le tedesche Weissbier (terza) e Helles (sesta), l’inglese Imperial Stout (quinta) e l’irlandese Irish Dry Stout (nona). E in Italia? Sempre secondo Assobirra la Lager si conferma la birra preferita, capace di mettere d’accordo le generazioni e infatti scelta da un intervistato su due (50%), seguita dalla Pilsner (41%). Tra le altre birre più apprezzate figurano anche Blanche (31%), Weiss (28%), India Pale Ale (22%), Belgian Ale (18%) e American Pale Ale (11%).

Birra sempre protagonista anche sui social, ancora di più durante l’estate. L’hashtag #beer vanta 2,2 milioni di post su TikTok e oltre 85 milioni su Instagram , mentre il più italiano #birra supera i 122 mila su TikTok e sfiora i 7 milioni su Instagram . La tradizione birraia italiana è storica e tocca tutta la Penisola dal Nord al Sud, senza dimenticare le isole.