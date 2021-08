I primi 87 profughi afghani in viaggio verso la Sardegna: sbarcheranno al porto di Cagliari

I primi ottantasette profughi dell’Afghanistan sono pronti a sbarcare al porto di Cagliari. Tra loro, come comunicato dalla prefettura alle varie forze in campo, in una riunione durata molte ore, ci sono anche famiglie e bambini, tutti scappati dal nuovo regime talebano. L’arrivo nel capoluogo sardo è previsto per domani, mercoledì primo settembre, tra le dodici e le 13. La macchina organizzativa è già in azione e, nell’area dedicata alla prima accoglienza, si stanno solo definendo i dettagli. “Tre tende, una per le Forze dell’ordine una per i colloqui medici ed una per tamponi”, spiega a Casteddu Online il direttore regionale della Protezione Civile, Antonio Belloi. “Ci sono anche due tende per l’attesa tra il colloquio e il tampone è una tensostruttura per la fase finale e i pasti per gli afgani. Abbiamo corrente del porto ed un gruppo elettrogeno a supporto, più sei climatizzatori da campo per le tende”.

“Una volta finito il percorso ci saranno pulmini, messi a disposizione dalla prefettura, per trasferire gli afghani nel sistema d’accoglienza dei migranti che la stessa prefettura contrattualizza. Noi diamo supporto logistico e acqua in bottiglia, Croce Rossa e sopratutto Caritas pasti e beni alimentari”. I profughi afghani saranno poi redistribuiti tra le varie province sarde, inclusa ovviamente quella di Cagliari.