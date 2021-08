Quartu, rissa fuori da un bar in via Porcu finisce nel sangue: un uomo ferito

Paura a Quartu Sant’Elena, in via Porcu, proprio all’angolo con la via Cavour. Due uomini hanno iniziato a litigare fuori da un bar e sono presto passati alle mani. Una rissa finita nel sangue, visto che uno dei due è caduto per terra e ha battuto la testa, perdendo sangue. Non dovrebbe essere in gravi condizioni, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri del comando cittadino. I militari hanno raccolto le testimonianze e le versioni dei due “rivali”. Il ferito, se vorrà, potrà querelare l’aggressore, e viceversa. E nei gruppi Facebook di Quartu, dove sono state pubblicate le foto dell’intervento dei carabinieri, c’è chi punta il dito contro la malamovida.

“Neanche a farlo apposta si parlava un paio di giorni fa di questo, ed alla fine siamo stati accontentati. Oggi c’è scappato il ferito, quando si permette che il centro sia ostaggio del degrado, queste scene si replicheranno sempre. È tempo di metterci una pezza e in ragione della salute pubblica intervenire. Quartu è una bella città e non si merita tutto questo”, commenta Alessandro Cadeddu.