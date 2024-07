I medici disertano il bando per l’assegnazione delle sedi vacanti in Sardegna: “Solo in 9 hanno risposto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I medici disertano il bando per l’assegnazione delle sedi vacanti: “Solo in 9 hanno risposto, 4 di questi avevano i requisiti richiesti”. Intanto la crisi rimane, centinaia sono gli ambulatori scoperti nel Sud Sardegna, solo nel cagliaritano, tra Cagliari, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro, sono ben 51. I numeri allarmanti delle sedi carenti di Medicina Generale in Sardegna evidenziano ancora una volta la scarsa propensione degli specialisti a voler occupare poltrone e scrivanie rimaste scoperte. Una serie di problematiche già ampiamente esposte e analizzate https://www.castedduonline.it/medici-di-famiglia-nellisola-sempre-piu-merce-rara-allora-perche-non-incentivare-i-sardi/ e non basta, dunque, la buona volontà politica o le dichiarazioni riguardanti l’eliminazione del Numero Chiuso in Medicina: “La pianificazione deve tener conto dell’inversione della domanda, sedi carenti e dell’offerta, numero di medici e modificare delle norme e dei regolamenti che erano stati pensati per un gran numero di medici e poche sedi”. A spiegare le difficoltà è Luigi Cadeddu. Ecco così che tra i pochi professionisti che hanno partecipato all’ultimo bando, solo in 4 hanno i requisiti richiesti: troppo pochi per far fronte alle sedi da assegnare. Alcuni dati dimostrano la carenza nell’ambito della Medicina Generale: per Monastir, Nuraminis, Sestu, Ussana sono 9 le sedi vacanti. Assemini, Decimomannu, Elmas, San Sperate, Uta ben 16.

Per Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa 9 come a Capoterra. Domus de Maria, Pula 6; Sarroch, Villa San Pietro 3; Teulada 2 e Quartu Sant’Elena 22.

Burcei, Maracalagonis, Sinnai 8;

Dolianova, Donori, Serdiana, Soleminis 6; Muravera, San Vito, Villaputzu 5; Castiadas, Villasimius 4; Armungia, Ballao, San Nicolo Gerrei, Silius, Villasalto 2; Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Serri 3;

Escalaplano, Nurri, Orroli 3;

Esterzili, Sadali, Seulo, Villanovatulo 2; Goni, San Basilio, Sant’Andrea Frius, Senorbì 4; Barrali, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel,

Samatzai, Selegas 4; Gesico, Mandas, Siurgus Donigala, Suelli 2.