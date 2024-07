Ragazza di 33 anni accoltellata e uccisa in strada a Bergamo: prima di morire ha chiamato i soccorsi 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiamava Sharon Verzeni l’estetista di 33 anni uccisa in strada la notte scorsa a Terni D’Isola, in provincia di Bergamo. La giovane, che lavorava anche in un bar, è riuscita a chiamare anche il 112 dicendo chiaramente: “Aiuto, sono stata accoltellata” prima dell’intervento del personale del 118, accorso immediatamente sul posto. Sharon però non ha retto alle ferite al torace e alla schiena e questa mattina se ne è andata per sempre, lasciando nel dolore il fidanzato (con cui conviveva) e i suoi genitori, che stanno rientrando da una vacanza appena appresa la notizia. Dopo il delitto, la 33 enne è stata anche aiutata da alcuni ragazzi che l’hanno vista sanguinante in strada. Al momento nulla si sa sul perché e su chi possa aver commesso questo omicidio ma gli inquirenti stanno già controllando i filmati delle telecamere di sorveglianza che potranno essere fondamentali per l’identificazione dell’aggressore.