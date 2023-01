I laureati sardi a caccia di lavoro: “All’estero stipendi più alti ma vogliamo restare nella nostra terra”

Arriva da Oristano, invece, Antonio Mele, 31 anni “Laurea in Turismo sostenibile, voglio trovare una opportunità giusta e ho già qualche esperienza lavorativa nei tirocini post lauream. Ora spero di trovare di meglio, in ambito amministrativo. Voglio lavorare come impiegato, un lavoro stabile in un’amministrazione, non devo vivere per forza di turismo”, osserva. “Ho mandato tanti curriculum, qualche risposta è arrivata. Sogno il contratto a tempo indeterminato per crescere, anche personalmente, qui in Sardegna. Per gli studi che ho fatto penso ci sia spazio per me qui e non all’estero: credo nella mia terra”.