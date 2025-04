I disagi di Piazza Medaglia Miracolosa, complessi abitativi centenari che cadono a pezzi: le famiglie vivono tra eternit e topi.

Piazza Medaglia Miracolosa ospita da anni complessi di case popolari che oggi si trovano in condizioni disastrose.

L’origine delle case risale agli anni ’70. Sono state per anni rifugio dei soldati durante la guerra e da allora le condizioni sembrano le stesse.

Bagni invasi da blatte, intonaco rovinato, muffa, tubi in piombo e braghe in eternit, gli androni delle palazzine che cadono letteralmente a pezzi. Queste sono alcune tra le tante problematiche che colpiscono ogni giorno chi vive in questi complessi e che non sapendo a chi rivolgersi spesso cerca di risolvere da sé i problemi. Ovviamente in assenza di una competenza specifica si parla soluzioni temporanee quando invece è necessario l’intervento di professionisti competenti. Addirittura c’è chi fa da capo tutta la casa, stanco delle continue segnalazioni a cui nessuno da risposta.