“Case allagate e antichissime a San Michele, queste persone non possono essere dimenticate” ,le parole di Marcello Corrias

Con Marcello Corrias, consigliere comunale, siamo entrati nelle case di Piazza Medaglia Miracolosa. Evidente il degrado delle abitazioni. Piccoli appartamenti con gravi problematiche e muffa ovunque per via di infiltrazioni e cattivo isolamento. “E’ un problema antichissimo. Sono case vecchie che quando piove vengono allagate, e fino a poco tempo fa dimenticate dall’amministrazione” Da poco Corrias si è recato con la Commissione Salute e Benessere presso Piazza Medaglia Miracolosa, sottolineando come la nuova giunta ha iniziato a interessarsi a questa area e alla sue problematiche che da troppo tempo venivano ignorate.

“ Io mi sono candidato per questo motivo, cercare di aiutare i quartieri con più difficoltà. L’obbiettivo è mettere a fuoco le problematiche di questi appartamenti”.

Appartamenti di appena 33 metri quadrati, che ospitano intere famiglie spesso con disabili e anziani a cui manca il sostegno dovuto.