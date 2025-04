Appunto !!! dove li metti i “vecchietti” che in Piazza Yenne hanno bisogno di far riposare un attimo le ” stanche membra”, specie poi se hanno problemi di salute e di deambulazione ? In Comune sono particolarmente attenti alla salute pubblica, soprattutto di chi ha problemi di natura fisica e che non ha soldi in tasca per sedersi in uno dei tanti bar che occupano l’intera Piazza e la maggior parte delle strade che la circondano ? Per non parlare dei turisti che a frotte arrivano in Centro Città e che magari sono anche propensi a spendere poco in beozie varie ? In Comune, appunto, sono particolarmente sensibili a dare risposte a questi interrogativi, specie da quando la prima Giunta Municipale capeggiata da Massimo Zedda e con Assessore competente Gianni Chessa decisero di smantellare la Piazza, togliere la fontana e il monumento (che erano ingombranti , secondo il loro illuminato programma, con l’impegno di farla più bella con promesse da marinaio!!! ) e spostare le panchine in ferro tutte su un lato e dotarle, in questi ultimi tempi, di cassoni per i rifiuti ed area riservata alla corriera ecologica proprio alle spalle degli incauti occupanti.Altrimenti, che fare ? Non c’è alternativa : sedersi sugli scalini dell’obelisco che indica l’inizio della Carlo Felice, la SS 131 che attraversa l’intera Sardegna.

Marcello Roberto Marchi