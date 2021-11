Violentate per 4 anni dal vicino amico di famiglia: il governo risarcisce due sorelle del sud Sardegna

Dal 2004 al 2008 , ancora minorenni, avevano subito violenze sessuali da parte di un vicino di casa, al quale la famiglia a volte le affidava considerandolo un amico. Protagoniste due sorelle, ora giovani donne, in un centro del sud Sardegna. Ora riceveranno un risarcimento pari a 50mila euro: l’ha stabilito il prefetto Marcello Cardona, commissario per le iniziative in favore delle vittime di mafia e di reati violenti, struttura del ministero dell’Interno. Le violenze da parte dell’uomo sulle due sorelline si sono verificate ripetutamente e per 4 anni di fila.