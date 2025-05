Dopo ventisei giorni di occupazione e sciopero della fame, la situazione dei 26 Operatori Socio Sanitari (OSS) iscritti nella graduatoria prioritaria di stabilizzazione della ASL di Cagliari non ha visto alcuna soluzione. “Siamo nuovamente costretti a denunciare l’assoluta mancanza di risposte concrete”, afferma Gianfranco Angioni, Portavoce del Comitato dei 26 OSS ed esponente dell’USB Sanità. A distanza di due mesi dalla pubblicazione della risoluzione delle commissioni regionali Sanità e Lavoro, ci troviamo in una condizione inaccettabile: decine di OSS si vedono negato il diritto al lavoro in dispregio della legge. “Mentre coloro che hanno garantito cure e assistenza durante il periodo più drammatico dell’epidemia di Covid-19 rimangono senza prospettive, è vergognoso constatare che il Presidente della Regione , che non ha mai speso una parola per questi OSS, ha trovato il tempo e l’opportunità per conferire un incarico di Direttore all’ex Direttore Generale della ASL, dimostrando così due pesi e due misure,” attacca Angioni. Gianfranco Angioni prosegue: “Nonostante i diversi incontri con il nuovo Commissario Straordinario della ASL di Cagliari, Dott. Aldo Atzori, il quale ha mostrato piena solidarietà e disponibilità a cercare una soluzione rapida, la situazione continua a essere drammatica. Questi OSS sono fondamentali. La carenza di questi professionisti all’interno dei reparti sta deteriorando ulteriormente la qualità dell’assistenza, e con l’avvicinarsi delle ferie del personale, il rischio di un collasso nei servizi è concreto.” Angioni avverte: “Senza risposte certe, già dalla prossima settimana metteremo in atto diverse iniziative di protesta.” Non possiamo più permettere che le nostre richieste legittime vengano ignorate. Chiediamo un intervento immediato da parte delle istituzioni e un riconoscimento del diritto al lavoro per i 26 OSS. La salute della nostra comunità dipende anche dalla capacità di garantire personale adeguato e formato, essenziale patrimonio del nostro sistema sanitario. Gianfranco Angioni Portavoce del Comitato dei 26 OSS USB Sanità