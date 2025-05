Ancora una segnalazione arriva alla redazione di Casteddu Online riguardante la pericolosità della 131. Se nelle scorse settimane erano stati avvistati monopattini transitare senza alcuna preoccupazione sulla trafficatissima Statale, questa volta la persona coinvolta è un ciclista, visto sfrecciare all’altezza di Nuraminis, in direzione Sassari. “Oltretutto senza nessun tipo di protezione”, precisa la nostra lettrice Francesca.

Sono davvero tante, troppe gli episodi di questo tipo che le persone comuni raccontano alla nostra testata, cercando di far luce su un fenomeno sempre più preoccupante e che potrebbe trasformarsi in tragedia. Un modus operandi che mette in serio pericolo automobilisti e, in questo caso, ciclisti, che sembrano non preoccuparsi delle possibili conseguenze. Nonostante l’impegno anche da parte dei cittadini affinché le istituzioni intervengano, non è stato ancora apportato alcun provvedimento concreto.