Hiv, l’emergenza coronavirus chiude i due principali centri dove effettuare il test a Cagliari

È un momento drammatico per tutti a causa della pandemia da CoViD. Ma lo è ancor di più per le persone che hanno urgenza di fare un test Hiv perché hanno corso il rischio di aver contratto il virus. I due principali centri di malattie infettive a Cagliari hanno comunicato che almeno fino al 15 novembre non sarà possibile l’accesso al test presso le loro strutture a causa dell’emergenza coronavirus.

Per questo motivo Lila Cagliari ha deciso di aprire il servizio di test una volta alla settimana: nella sede di via Dante 16 a Cagliari, i test saranno disponibili nei giorni 7, 11, 20 e 28 novembre. Per accedere è necessario prenotare al centralino 3475565300, operativo il lunedì dalle 18 alle 21 e dal martedì al venerdì dalle 18 alle 20.

Il servizio, rivolto a chiunque abbia corso un rischio avendo rapporti sessuali non protetti, vuole supportare le persone che non possono rivolgersi a un ospedale, soprattutto in questo momento in cui i reparti dedicati all’Hiv sono chiusi per problemi legati al coronavirus. Lila ha già offerto negli ultimi 12 mesi oltre 200 test rapidi per Hiv, Hcv e Sifilide; nel 2020 il servizio è stato finanziato dall’Unione Europea con il progetto “Cagliari Get Tested”.

Ricevere la diagnosi Hiv prima possibile è importantissimo perché la persona che risulta positiva entrerà subito in terapia e in breve tempo non sarà più in grado di diffondere il virus.

La pandemia da CoViD ha naturalmente acuito tutte le criticità già esistenti. Il 4 maggio scorso abbiamo scritto una lettera al Ministro Speranza lanciando l’allarme sul rischio che la chiusura totale o parziale dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura potesse incidere significativamente sulla crescita delle infezioni da Hiv e anche sul mantenimento in cura delle persone con Hiv.