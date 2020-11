A Sestu ci sono 121 positivi, la sindaca: “Notizie non belle ma lo sapevamo da tempo” 

Aumento netto dei positivi a Sestu ma nessun nuovo caso tra gli alunni, ecco perché da domani riaprono le scuole. A dirlo è la sindaca Paola Secci: “Dato atto che, alla data odierna, non sono pervenute da parte dell’Ats comunicazioni, riguardanti la popolazione scolastica, che determinino cause ostative alla riapertura delle scuole. Si comunica che l’ordinanza sindacale numerl 157 cessa di avere effetti alla data del 2 novembre come da dispositivo e pertanto, a partire dal 3 novembre possono essere riavviate le attività didattiche e le attività che erano state momentaneamente sospese”.

