La polizia ha tratto in arresto un uomo di 30 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di martedì, gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, nel corso di un mirato servizio antidroga, finalizzato ad arginare il dilagante mercato dello spaccio anche nei paesi dell’hinterland cagliaritano, hanno rinvenuto quasi un etto di hashish e oltre mezzo kg di marijuana all’interno dell’abitazione di un 30enne, incensurato, di Decimomannu.

L’operazione è scattata dopo diversi servizi di appostamento, durante i quali hanno rilevato movimenti sospetti di persone, gli agenti sono entrati in azione. La droga era nascosta tutta dentro la camera da letto del giovane, in parte dentro l’armadio e in parte dietro la porta, insieme a tutto il materiale occorrente per il confezionamento.

Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato.