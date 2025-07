Al via questo pomeriggio la sedicesima edizione della rinomata sagra, con esibizioni di gruppi folkloristici, bande musicali, sbandieratori, stands espositivi, visite guidate, musica dal vivo e l’apprezzatissima frittura di pesce.

L’evento è sapientemente organizzato dall’Associazione “Chissi di La Paranza”, con il patrocinio del Comune di Calangianus ed in collaborazione con la Pro Loco ed i pescatori di Golfo Aranci.

Ricchissimo il programma che sarà aperto, in mattinata, dalle visite guidate al Museo del Sughero, ai siti archeologici ed alle mostre, per proseguire poi nel pomeriggio, dalle ore 18.30, con la tradizionale “Frittura di Pesce”, accompagnata dalla degustazione di vini e dolci tipici locali.

Nel corso della serata, si terranno numerose esibizioni tra cui la banda musicale “Michele Columbano” di Calangianus, “La Mascara Gaddhuresa di Calangianus” ,il gruppo folk “Lu Rizzatu” di Calangianus, il gruppo folk Accademia delle Tradizioni popolari Città di Tempio e “Gli Sbandieratori e Musici della Città dei Candelieri” di Sassari.

Il pubblico potrà inoltre visitare gli stands enogastronomici, le esposizioni di artigianato ed approfondire la conoscenza delle tradizioni del patrimonio storico-culturale di Calangianus mediante l’osservazione delle mostre e degli allestimenti presenti nei musei. Il tutto accompagnato dalla rinomata ospitalità ed accoglienza gallurese.

E’ previsto l’arrivo di migliaia di persone provenienti dalla Gallura e dall’intera Sardegna nonchè la presenza di numerosissimi turisti dalla Costa Smeralda e non solo.

A partire dalle ore 21.00 inizierà la “Notte Bianca” che, a partire dalla centralissima Piazza del Popolo, vedrà Band e Dj dislocati in diversi punti del centro storico che intratterranno i visitatori fino a notte fonda.

Una giornata all’insegna delle bontà gastronomiche, dell’artigianato e delle tradizioni calangianesi, unite allo spettacolo ed alla musica che promette divertimento ed emozioni, assolutamente da non perdere.