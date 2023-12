Hashish e marijuana in camera da letto, 19enne arrestato ad Assemini.

I carabinieri di Assemini hanno tratto in arresto un 19enne del luogo, sorpreso in possesso di 103 gr. di hashish, 429 gr. di marijuana triturata, 295 gr. di marijuana in infiorescenze, 53 gr. di marijuana sfusa, materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente era in parte occultata in camera da letto e in parte era stata gettato dalla finestra alla vista dei militari. Il diciannovenne è stato dichiarato in arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo; all’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato il sequestro e l’arresto e ha accolto la richiesta dei termini a difesa imponendo al giovane l’obbligo di presentarsi tutti i giorni alla Stazione dei carabinieri.