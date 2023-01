Guidava senza patente e in stato di ebbrezza: auto confiscata a un pregiudicato di Cagliari

Guidava senza patente e in stato di ebbrezza. Nei guai un pregiudicato cagliaritano. Nell’ambito del servizio di presidio del territorio, oggi gli agenti motociclisti del Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale cagliaritana, mentre eseguivano un controllo di polizia stradale, hanno intimato l’alt a un conducente di un’auto, S.M., 51 anni, di Cagliari, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

L’uomo non era in grado di esibire la patente di guida. Gli ulteriori accertamenti, hanno portato gli agenti ad accertare che la persona fermata circolava con la patente revocata, alla guida di un’auto priva di assicurazione e revisione ripetutamente scaduta. Inoltre presentava tutti le sintomatologie di un forte assunzione di sostanze alcoliche durante la guida, e aveva l’auto piena di bottiglie e lattine di alcolici. Sottoposto ad accertamento etilometrico è risultato ben oltre il limite consentito ed è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Caso analogo sempre ieri a Pirri. Un altro cagliaritano fermato dalla polizia, circolava con la patente revocata e il veicolo condotto risultava privo di assicurazione. La persona è stata denunciata per guida senza patente e il veicolo inoltre è stato sottoposto a un sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.