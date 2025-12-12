Guida spericolata lungo la statale 131, “la notte, dopo le 23, è un continuo gareggiare tra auto di grossa cilindrata”: la denuncia di un automobilsta F.P. che per lavoro spesso transita a quell’ora nell’arteria principale sarda. “Lo scorso mese mi è già successo 3 volte”.

Sfrecciano a folle velocità mettendo a rischio la sicurezza di chi rientra a casa o dal lavoro: due corsie per senso di marcia che diventano, in molti tratti, una e nemmeno lineare per i cantieri aperti per i lavori di modernizzazione. Opere essenziali per elimane incroci a raso e pericoli, se percorse rispettando indicazioni e limiti velocità non creano alcun intoppo. Ma spesso non è così, e lo dimostrano i numerosi incidenti stradali registrati, che, cantieri a parte, continuano a monopolizzare il traffico. Ieri l’ultimo caso rilevante all’altezza di San Sperate, direzione nord, due veicoli coinvolti e traffico deviato per la complanare.

Le reazioni dei lettori di Casteddu Online mettono in evidenza come la guida spericolata di molti sia all’ordine del giorno: “È pieno di piloti, una disgrazia, questa mattina stavo per avere uno scontro frontale per colpa di un automobilsta che ha invaso la corsia”, racconta D.F.

Ma ciò che desta maggior preoccupazione è quanto accadrebbe durante le ore della notte: la strada come una pista di Formula Uno, insomma, e gli altri automobilisti diventano spettatori inconsapevoli di gare proibite e potenzialmente pericolose per la sicurezza di chi transita in quei momenti.