Selargius, a Is Corrias oltre cento alberi per combattere lo smog della ss 554: approvato il progetto esecutivo per la creazione di un nuovo spazio verde. Un ettaro in tutto tra via Goceano e via Is Corrias, questo è lo spazio pronto ad accogliere oltre cento nuove specie arboree, tra alberi ed essenze, che contribuiranno a riqualificare il rione attualmente privo di vegetazione, “migliorando la percezione visiva e chiaramente anche la qualità dell’aria in una zona caratterizzata dall’intenso traffico dovuto alla vicinanza della 554” spiega il sindaco Gigi Concu. “L’intervento avrà un costo complessivo di 145mila euro: risorse comunali che in continuità con le nostre scelte amministrative degli ultimi anni destiniamo alla promozione del verde che già vede Selargius tra i Comuni sardi con il rapporto più alto di verde per abitante”.

Una scelta che viene portata avanti da anni quella di colorare la città con essenze e piante: sono centinaia quelle già messe a dimora, “la riteniamo assolutamente vincente, perché il verde, oltre a valorizzare il territorio, migliora la qualità di vita di ognuno di noi, motivi per i quali continuiamo a investire in questo senso” aveva spiegato il primo cittadino a Casteddu Online.

Non solo: “Per ogni area l’agronomo ha studiato le criticità esistenti e individuato le soluzioni ottimali, in considerazione delle specie arboree già esistenti e della posizione delle stesse”.