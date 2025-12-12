Non ce l’ha fatta io giovane calciatore catanese Cristian Desi, morto dopo 3 giorni di coma all’Ospedale Cannizzaro di Catania a seguito dei traumi riportati in un incidente in moto.

Amato e apprezzato soprattutto a livello regionale, Cristian lascia la moglie e a breve sarebbe diventato papà.

“La #SiciliaFA si unisce al cordoglio per la scomparsa di Cristian Desi, attaccante catanese morto alla giovanissima età di 28 anni”, le parole con la Sicilia FA ha voluto ricordare il giovane attaccante.

“In questo momento di tristezza, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e alle persone a lui vicine.Riposa in pace.”

Foto social Sicilia FA