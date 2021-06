Guida pericolosa (e da ubriaco) a Giba: denunciato operaio di Perdaxius

Ieri a Giba, al termine dei necessari accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 44enne residente a Perdaxius, operaio, con precedenti denunce a carico, indiziato del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. In particolare questi, il 5 giugno scorso attorno alle 20:30 in via Porto Pino, alla guida della propria Mercedes classe A che andava conducendo in maniera pericolosa come riscontrato dai carabinieri, è stato fermato e sottoposto ad accertamento mediante etilometro, risultando essere positivo con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. A seguito di tali verifiche gli è stato ritirato il documento di guida ed il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.