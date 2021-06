Quartu, nuovo schianto in via dell’Autonomia Regionale Sarda: 4 giovani in codice rosso

Stanotte, alle 2:30 circa a Quartu Sant’Elena, lungo il viale dell’Autonomia Regionale Sarda, per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 308, condotta da un ventunenne residente a Sinnai, disoccupato con precedenti denunce a carico, e con a bordo tre suoi coetanei, due di Sinnai ed uno di San Nicolò Gerrei, è fuoriuscita dalla sede stradale andando a concludere la propria corsa contro il muro perimetrale di un’abitazione, al civico 92. A seguito dell’evento i due ragazzi sono stati trasportati a bordo di un’ambulanza medicalizzata del 118, in codice rosso, non in pericolo di vita, presso il Pronto soccorso dell’Ospedale civile Brotzu di Cagliari, mentre gli altri due pure in codice rosso e non in pericolo di vita venivano condotti presso il Policlinico Universitario di Monserrato per gli accertamenti del caso. Dalle verifiche effettuate nell’immediatezza dei fatti dai carabinieri è risultato che l’automezzo era privo di copertura assicurativa e per questo è stato posto sotto sequestro amministrativo e affidato al padre convivente dell’autista. Verranno effettuati degli accertamenti per verificare se l’autista al momento dell’incidente fosse totalmente sobrio o meno.