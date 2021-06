Evade dai domiciliari, denunciato un 39enne a Su Planu

A Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno denunciato per il reato di evasione un 39enne residente a Selargius in località Su Planu, disoccupato e con precedenti denunce a carico, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, alle 23:25 di ieri, a seguito di un controllo eseguito dai carabinieri non è stato rintracciato presso il proprio luogo di detenzione, la casa in cui abita nel luogo di residenza. In relazione a questo è verosimile che vi saranno provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a sanzionare il mancato rispetto della misura a suo tempo impostagli.