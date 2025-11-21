Nella serata di ieri i carabinieri di Sanluri hanno denunciato a piede libero un 49enne di Guasila disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è indagato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere e per guida senza patente, mai conseguita, violazione peraltro già contestata in precedenza. Contestualmente è scattato il sequestro amministrativo del veicolo.

Il controllo è avvenuto nel centro abitato durante un servizio di vigilanza sulla circolazione stradale. I militari, fermata l’auto, hanno accertato che il conducente era privo della patente. La perquisizione del mezzo ha poi portato alla scoperta di un coltello a serramanico lungo 19 centimetri e di un frustino in nervo di bue, entrambi ritenuti potenzialmente utilizzabili come strumenti d’offesa.

L’autovettura è stata sequestrata e affidata a un familiare convivente, mentre il coltello e il frustino sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che valuterà ora la posizione dell’uomo.

L’intervento rientra nell’attività quotidiana di prevenzione e controllo svolta dai Carabinieri sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto della circolazione di armi e oggetti pericolosi.