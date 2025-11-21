Una donna di 35 anni, residente in città, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri di Carbonia con l’accusa di furto. L’episodio è avvenuto ieri sera, pochi minuti dopo la chiusura di un supermercato in via Dalmazia, fascia oraria considerata particolarmente critica per la sicurezza degli esercizi commerciali.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe entrata nel punto vendita e avrebbe nascosto nella borsa alcuni generi alimentari. Al momento del passaggio tra le colonnine antitaccheggio, l’allarme del sistema antifurto è scattato, inducendola a tentare la fuga. Il tentativo è durato poco: una pattuglia dei Carabinieri, già in zona nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati predatori, è intervenuta prontamente fermandola dopo pochi metri.

La merce sottratta è stata recuperata e riconsegnata ai responsabili del supermercato. La 35enne è stata condotta in caserma per le procedure di rito e successivamente accompagnata presso la propria abitazione, dove è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.