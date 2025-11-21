Boschi Aperti 2025 – Orgosolo, 29 e 30 novembre
Il 29 e 30 novembre 2025 Orgosolo ospita una nuova tappa di Boschi Aperti 2025, con un programma che unisce incontri divulgativi, attività naturalistiche e visite guidate nella Foresta di Montes, nel cuore del Supramonte.
Programma di sabato 29 novembre
Luogo: Auditorium comunale di Orgosolo, Piazza Caduti in Guerra (Plesso Deffenu)
- Ore 17.00 – Saluti istituzionali
- Ore 17.30 – La Trota sarda: Biologia, genetica, minacce e conservazione della trota autoctona (a cura del Prof. Andrea Sabatini – UNICA)
- Ore 17.45 – Strategie di tutela e gestione della trota autoctona in Sardegna (a cura della Dott.ssa Laura Cappai, Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS – Servizio Tutela della natura e delle politiche forestali)
- Ore 18.00 – LIFE Streams e Rifugi Genetici: eradicazioni, reintroduzioni e ruolo dei pescatori sportivi (a cura del Dott. Paolo Casula – FoReSTAS)
- Ore 18.30 – Potenzialità del catch and release: l’esperienza in Italia e in Europa (a cura di Francesco Curreli, guida ittica e collaboratore dell’Agenzia FoReSTAS)
- Ore 19.00 – Discussione e interventi dei partecipanti
Attività gratuite prenotabili per domenica 30 novembre
- Trekking guidato di 3 ore – Escursione tra i sentieri più suggestivi della Foresta di Montes, nel Supramonte di Orgosolo.
- Trekking guidato di 6 ore – Percorso attraverso la Foresta di Montes e i paesaggi del Supramonte.
- Escursione guidata in MTB (2 ore) – Pedalata su percorsi forestali; biciclette e caschi forniti dall’organizzazione.
- Mini corso di tiro con l’arco (1 ora) – Introduzione alle tecniche di base in un contesto naturale.
- Mini corso di orienteering (2 ore) – Uso di mappa e bussola sui sentieri del Supramonte.
- Mini corso di fotografia naturalistica (2 ore) – Attività dedicata alla fotografia del paesaggio e degli ambienti forestali.
- Passeggiata guidata al Sentiero INForesta (2 ore e 30 minuti)
- Visita guidata al Museo del Supramonte (1 ora)
- Visita guidata al Giardino della Biodiversità del Supramonte (2 ore)
Prenotazioni e informazioni
Sito di servizio della manifestazione:
👉 https://boschiaperti2025.simplybook.it/v2/