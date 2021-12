“Guardie mediche chiuse nel weekend di Capodanno nel Medio Campidano: vergognoso e indegno”

Nel fine settimana di Capodanno non sarà operativo il servizio di Guardia medica nel Comune di Samassi. La denuncia è del sindaco Enrico Pusceddu che attacca l’Ats e che conclude il comunicato si conclude con questa frase: “Con la presente si richiede all’Autorità Sanitaria Locale [il Sindaco] di adottare ogni forma di comunicazione idonea ad avvisare tutti i cittadini che, in tali fasce orarie, per le urgenze non differibili, saranno operativi i punti di Guardia Medica più vicini.”

“Notare bene”, aggiunge Pusceddu, “che il medesimo comunicato è stato inviato alla maggior parte dei Comuni del Medio Campidano quindi al momento, in caso di necessità per i nostri concittadini pare non ci siano alternative ai Pronto soccorso ospedalieri, unici presidi medici operativi h24 e già in sofferenza per il moltiplicarsi dalle emergenze Covid.

La situazione è assurda, vergognosa e indegna per un sistema sanitario regionale che in piena pandemia non riesce a garantire i servizi minimi essenziali. Troveremo modi e sedi opportune per far valere i nostri diritti, nel frattempo in questi giorni di festa siate ancora più prudenti e diamo una mano a non impegnare i Pronto soccorso se non per reali necessità”.