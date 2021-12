Secondo quanto riportato dall’emittente TeleMundo, il centrocampista uruguayano è stato denunciato con l’accusa di violenza “domestica, psicologica e patrimoniale” verso la sua ex compagna Sarah Garcia Mauri. La notizia sul sito dell’Ansa.

Un brutto periodo dunque per El Leon. Il giocatore, come ha comunicato la società rossoblù, tornato dalle vacanze in Sud America, è risultato positivo al Covid e ora si trova in isolamento.