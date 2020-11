“Gruppi di ragazzi irrispettosi e assembrati ad Assemini, è così difficile far intervenire i genitori?”

Sono 52 i positivi al Coronavirus ad Assemini, 4 i negativizzati. Gli ultimi dati sono forniti direttamente dall’Ats alla sindaca Sabrina Licheri. Che, a differenza delle altre volte, “integra” la comunicazione con un vero e proprio sos in merito al mancato rispetto delle regole anti-contagio: “In tanti mi segnalate gruppi di ragazzi irrispettosi e privi di senso di responsabilità: sono una sorta di assembramento ambulante. Mi chiedete perché è così difficile far intervenire i vigili, abbiamo bisogno di aiuto per il controllo di tutto il territorio, sopratutto la sera/notte. I controlli in ogni caso ci sono e proseguiranno”.

La Licheri chiama in causa le famiglie: Ho però anche io una domanda: è così difficile far intervenire i genitori? Senza la collaborazione, il risultato sarà purtroppo solo uno. Dobbiamo combattere insieme”.