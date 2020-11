Monserrato, 80 mila euro per le famiglie che assistono un familiare a casa

Monserrato, 80 mila euro per “Ritornare a casa”. Non solo: più di 800 mila euro da destinare per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, il piano personalizzato per i portatori di handicap, il sostegno o l’accesso alle abitazioni in locazione.

Nonostante la recrudescenza dell’emergenza Covid l’attenzione del Comune di Monserrato da parte del Sindaco Locci è sempre costante. Nella variazione di bilancio, discussa durante l’ultimo consiglio comunale, sono stati inclusi anche i fondi per aiutare le famiglie che assistono un familiare a casa con il programma “Ritornare a casa”. Una misura urgente, per dare continuità alle 26 famiglie che già ne usufruiscono e per garantire l’attivazione di altre 2 nuove pratiche.

“La mia amministrazione ha sempre presente l’importanza del lavoro svolto dai Servizi sociali nel tessuto della città – spiega il sindaco Tomaso Locci – fin dall’emergenza Covid-19 non abbiamo lasciato nessuno indietro e ci siamo interessati a tutte le problematiche. Abbiamo sempre aiutato le fasce più deboli e garantito, che a fine anno avremmo provveduto a delle variazioni di Bilancio per fronteggiare le nuove richieste pervenute agli Uffici. È così è stato, visto che abbiamo stanziato cifre importanti per tante misure al fine di tutelare le categorie fragili di Monserrato”.

Promesse mantenute, quindi, da parte dell’amministrazione comunale. “L’emergenza Covid-19 ha fatto aumentare le richieste di aiuto e sostegno pervenute agli Uffici dell’Assessorato Politiche Sociali – comunica l’assessora di competenza, Tiziana Mori – il nostro obiettivo è sempre di monitorare i bisogni dei cittadini, e per tali motivi abbiano mantenuto l’impegno di verificare il fabbisogno emergente in diversi ambiti: L. 162/98, canoni di locazione agevolata (ex lege 431/98), integrazione socio sanitaria (disabili mentali in situazione di gravità) e incremento degli stanziamenti relativi ai progetti ‘Ritornare a casa’ finanziati con contributo RAS”.