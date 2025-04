Una scelta dettata dal cuore dagli amministratori e dal paese che mai ha dimenticato chi tanto si è prodigato per il centro nuorese. Commozione da parte di Daniela Falconi, Anci: “Ci manca molto Davide. Complimenti all’amministrazione di Oniferi per questa bellissima scelta”. Il sindaco di Oniferi si era spento ad appena 47 anni lo scorso luglio. Alla guida del paese dal 2022, se l’è portato via nel giro di pochissimi mesi un brutto male. Avrebbe spento quarantotto candeline sulla torta il prossimo trenta novembre. Ieri è stata approvata la delibera che intitola l’impianto sportivo in località Preda Manna al sindaco andato via troppo presto.