Green pass obbligatorio: multe fino a 1.500 euro e stop allo stipendio

Ore cruciali per ilnuovo decreto Green Passche renderà il certificato verde obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e per i privati. La strada è tracciata e dopo l’incontro di ieri con i sindacati Draghi guida oggi il Cdm che porterà alla firma del testo, in vigore con ogni probabilità dal 15 ottobre. L’attenzione si sposta già sulle sanzioni, ovvero su cosa rischiano i circa 4,1 milioni di lavoratori che, ultime stime alla mano, sono attualmente sprovvisti di Green Pass. Novità che emerge già dalle bozze: il certificato sarà valido subito dopo la somministrazione della prima dose, non bisognerà più attendere 15 giorni.

Le bozze del decreto circolano da ieri, le ultime indiscrezioni confermano che la sospensione scatterà dopo cinque giorni di accesso sul posto di lavoro senza il certificato (che, ricordiamo, valida l’avvenuta vaccinazione anti Covid, la guarigione dalla malattia o un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, anche se le regioni chiedono di spostare questo limite a 72 ore). Da quel momento lo stipendio verrà congelato fino a quando il dipendente non sarà in grado di esibire il Green Pass e tornare alle sue mansioni. Nella bozza si legge che durante il periodo di sospensione l’azienda non sarà soggetta al versamento dei contributi, unica differenza con le sanzioni nel mondo della scuola.

Capitolo multe: se il dipendente accede al lavoro eludendo il controllo e e viene beccato nella sua postazione sprovvisto di passaporto, o rifiuta di mostrarlo, la sanzione diventa pecuniaria e disciplinare. Sia nel pubblico, sia nel privato. Si va dai 600 ai 1.500 euro. Fino a ieri questa norma era in dubbio (si parlava di sanzione solo ai danni l’azienda per omesso controllo).

