Green Pass, ecco le nuove regole: dal 1° settembre anche per scuola e trasporti

Che sia uno strumento per garantire sicurezza o un tentativo di spingere ancora sulla vaccinazione, portando negli hub almeno la metà dei 14 milioni di italiani non ancora immunizzati, il bollino verde sarà sempre più necessario per poter fare una vita quanto più possibile vicino alla normalità. Green pass alla mano, dunque, dal primo settembre per viaggi, scuola e università. Tra sette giorni esatti entra in vigore il decreto approvato dal governo a inizio mese, con le nuove regole per lezioni e trasporti. Ecco quali sono, tenendo presente che il green pass continua a restare in vigore per poter accedere nei ristoranti e nei bar al chiuso, in cinema, teatri, eventi, palestre e piscine.

Scuola – Niente obbligo di Green pass per gli alunni delle scuole – che potranno tamponarsi a prezzo calmierato fino al 30 settembre , 8 euro per gli under 18, 15 per gli altri. E’ obbligato a esibirlo invece il personale docente e scolastico: i soggetti fragili, che non possono accedere alla vaccinazione per motivi medici, avranno diritto a tamponi gratuiti. Per gli altri, in assenza di pass, dopo cinque giorni di assenza non giustificata scatterà la sospensione, senza stipendio.

Università – Pass obbligatorio per tutti, dagli studenti – in assenza, potranno seguire le lezioni a distanza con l’organizzazione affidata ai singoli atenei – a docenti, ricercatori e personale, per i quali valgono le stesse norme degli operatori scolastici.

Treni – La certificazione verde è obbligatoria per salire a bordo di Alta velocità, Intercity e intercity notte. Non serve invece per regionali e interregionali.

Aerei – Obbligo di Green pass per l’imbarco su tutti i voli, anche quelli nazionali. In questo caso però basta anche quello rilasciato 14 giorni dopo la prima dose, mentre per gli internazionali bisogna che siano passate due settimane dalla seconda. In alternativa, in entrambi i casi, si può effettuare un tampone o provare la guarigione da Covid.

Bus – Il pass serve per i viaggi che attraversano almeno due regioni, mentre non è richiesto per quelli che si muovono nella stessa Regione o tra due confinanti, e per il trasporto pubblico urbano.

Traghetti e navi – Certificato alla mano per salire a bordo di navi, traghetti e aliscafi che si muovono tra Regioni, ad eccezione di quelli che attraversano lo stretto di Messina. Se ci si sposta nella stessa Regione non serve.

Come si ottiene – Il Qr code si ottiene dopo la somministrazione di almeno la prima dose di vaccino(validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi) o ancora l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore). Sono esentati i soggetti che hanno idonea certificazione medica.

Come scaricarlo – L’emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o Sms. Chi ha l’app Io riceverà una notifica e troverà nell’app il pass. Altrimenti con il codice Authcode ricevuto si può scaricare dal sito dedicato www.dgc.gov.it o da Immuni.

