Strappa una catenina al Cep a un 35 enne e poi scappa: 23enne arrestato dai carabinieri per furto aggravato

Strappa una catenina al Cep a a un 35 enne e poi scappa: 23enne arrestato dai carabinieri per furto aggravato.

Il 25 agosto, a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Pirri, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato un 23enne del luogo, il quale durante la tarda serata in questa via Flavio Gioia si era responsabile di furto con strappo di una catenina d’oro in danno di un 35enne del luogo e poi si allontanava immediatamente. Riconosciuto a seguito di indagini dai Carabinieri e raggiunto presso la sua abitazione, il giovane spontaneamente consegnava la catenina d’oro rubata poco prima. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Il 25 agosto, a Quartu Sant’Elena, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per evasione un 47enne del luogo, con precedenti di polizia, il quale sottoposto al regime della detenzione domiciliare presso la sua abitazione, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri non veniva rintracciato.

Il 25 agosto, i Carabinieri della Stazione di Santadi, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per produzione di sostanze stupefacenti un53enne operaio di Villaperuccio. I Carabinieri, durante un servizio perlustrativo notavano all’interno del giardino di pertinenza dell’abitazione dell’uomo 4 piante di marijuana alte rispettivamente 50, 44, 34 e 5 cm., piantate in alcuni vasi. Durante la perquisizione venivano rinvenuti altresì gr. 0,2 della stessa sostanza, già tritata e collocata all’interno di un barattolo in vetro. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro in attesa delle pertinenti analisi di laboratorio.

Il 25 agosto, a Sardara i Carabinieri del Norm della Compagnia di Villacidro, durante un servizio di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne del luogo, agricoltore e con precedenti di polizia, il quale a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di gr. 3,12 di cocaina, gr. 0,75 di sostanza da taglio e bilancino di precisione. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro in attesa delle pertinenti analisi di laboratorio.

Il 25 agosto, a Selargius, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, un 44enne residente a Elmas il quale sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Elmas, con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 20:00 alle ore 06:00, durante un regolare controllo effettuato alle precedenti ore 02:20, non era presente nella sua abitazione, violando così le prescrizioni impostegli.

