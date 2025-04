Nuovo furto e nuova piantumazione nella scuola Primaria di via Vico. Le piante da frutto recentemente piantumate, a seguito del furto, subito a gennaio, di quelle messe a dimora in occasione della Festa degli Alberi, sono infatti nuovamente sparite. Un gesto misero che non trova giustificazione né ha senso alcuno. A prescindere dalle questioni economiche, quei ceppi costituivano infatti le fondamenta di un progetto educativo condiviso con i bambini, che hanno sposato con grande partecipazione i valori dell’educazione ambientale promossi dal Comune e dalla scuola stessa. L’Amministrazione e la comunità scolastica fanno fronte comune contro l’inciviltà di chi non solo oltraggia il lavoro altrui ma si permette di rubare negli spazi pubblici, in barba all’entusiasmo delle nuove generazioni, che sono il futuro della città. E la partecipazione degli studenti e la volontà di avere a scuola un giardino fiorito e gli alberi da frutto non può che confermare la bontà della scelta.

Pertanto per stamattina l’Amministrazione, nella persona dell’Assessora comunale alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta, con la collaborazione della ditta che si occupa del Verde pubblico e davanti a una nutrita rappresentanza degli studenti frequentanti la scuola di via Vico, alla presenza della Dirigente scolastica Cinzia Sciò, ha organizzato nel giardino di via Vico una ulteriore piantumazione, puntando su altri due alberi da frutto: un fico e un melograno.

Tra tanti sorrisi e qualche coro, i ragazzi non si sono tirati indietro e si sono resi protagonisti in prima persona innaffiando i nuovi innesti. L’interesse mostrato dai giovani non è d’altronde nuovo: già durante la Festa degli Alberi hanno avuto occasione di mostrare il proprio entusiasmo, così come durante la sistemazione nelle aiuole dei fiori colorati che un benefattore ha voluto regalare alla scuola quando ha saputo del precedente furto.

“Anche stavolta non ci siamo fermati di fronte a questo gesto vile e abbiamo voluto piantumare nuovi alberi per dare continuità al progetto di educazione ambientale promosso con le scuole -il commento dell’Assessora Cinzia Carta -. Penso infatti che un nostro nuovo intervento, assieme alla ditta del verde AVR, fosse doveroso per non deludere le aspettative dei bambini che hanno partecipato nei mesi scorsi con grande entusiasmo”.