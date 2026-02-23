Tragedia questa mattina in un cantiere di Nocera Inferiore. Un ragazzo di soli 24 anni, Carmine Albero, sarebbe stato investito da un camion durante una manovra. Inutili purtroppo i soccorsi per il 24enne. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

Il giovane era amato da tutta la comunità di Sarno, in provincia di Salerno, dov’era nato.

“Il presidente Aniello Pappacena con la Sarnese 1926 partecipa con profondo dispiacere e vicinanza al dolore per la prematura scomparsa di Carmine Albero, a soli 24 anni. Un abbraccio forte alla sua umile e perbene famiglia per una tragedia che ha sconvolto ancora una volta la nostra comunità”, il commosso post della società calcistica.

Il Coordinatore cittadino di Forza Italia Sarno, Livio Falciano, insieme all’intero direttivo cittadino ed al gruppo giovanile, con il cuore colmo di dolore esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Carmine Albero.

Cordoglio anche da parte di Forza Italia Sarno: “È difficile trovare parole davanti a una notizia che ci lascia attoniti e increduli. Carmine non è stato soltanto uno dei fondatori del movimento giovanile di Sarno, ma un fratello, un amico sincero, una presenza costante e rassicurante per tutti noi. Ha dedicato alla comunità tempo, passione, sacrificio, sempre con il sorriso, con entusiasmo contagioso e con un amore autentico per il territorio.

Oggi per il gruppo giovanile si apre una ferita che difficilmente potrà rimarginarsi. La sua assenza lascia un vuoto profondo, umano, che non potrà essere colmato. E pensare che Carmine ci abbia lasciati mentre era al lavoro rende tutto ancora più assurdo, più difficile da accettare, più doloroso da comprendere.

In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con commozione alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari e a tutto il gruppo giovanile, colpito da una perdita così ingiusta e improvvisa.

Carmine continuerà a vivere nel ricordo di ciascuno di noi, nei valori che ha incarnato e nell’esempio che ci ha lasciato”.