Prosegue il piano di riqualificazione urbana promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Zedda. Gli interventi riguardano diversi quartieri, da La Palma a Is Mirrionis, fino a Castello, e si inseriscono in una strategia più ampia che coinvolge l’intero territorio cittadino.

L’obiettivo è affrontare in modo strutturato le principali criticità urbane: illuminazione pubblica, sicurezza stradale, manutenzione di strade e marciapiedi, cura del verde e contrasto all’abbandono dei rifiuti.

La Palma: nuova illuminazione e risparmio energetico

Nel quartiere La Palma sono in corso i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. Il progetto prevede la sostituzione dei corpi illuminanti con sistemi più efficienti, in grado di ridurre i consumi energetici di oltre il 50%.

Le vie interessate sono: Africo, Aquilone, Borea, Euro, Favonio, Grecale, Levante, Libeccio, Maestrale, Noto, Ostro, Scirocco, Tramontana e Zefiro.

Il finanziamento complessivo dell’intervento ammonta a 1.329.963,98 euro, un investimento che punta non solo al risparmio energetico, ma anche al miglioramento della sicurezza e della qualità della vita dei residenti.

Is Mirrionis: limite a 30 km/h e nuove fermate del bus

Novità anche a Is Mirrionis, dove è stata introdotta una nuova segnaletica stradale con il limite di velocità a 30 km/h e la realizzazione di un’isola zebrata centrale per migliorare la sicurezza.

L’intervento, sviluppato in collaborazione con il Comune, il CTM e l’Università, interessa in particolare l’area degli impianti sportivi di Sa Duchessa. Sono inoltre attive due nuove fermate della linea 5, con l’obiettivo di facilitare il collegamento con il centro città e incentivare l’uso del trasporto pubblico.

Castello: nuovi chioschi in viale Buoncammino

Nel quartiere Castello sono state approvate le linee esecutive per la realizzazione dei nuovi chioschi di viale Buoncammino. La progettazione delle strutture è stata affidata al Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari (Unica).

La prima concessione sarà assegnata entro la fine dell’anno e sarà destinata alla realizzazione di un punto ristoro gestito da ex detenuti, con l’obiettivo di favorirne il reinserimento lavorativo e sociale. Un progetto che unisce riqualificazione urbana e inclusione.

Manutenzioni stradali in tutti i quartieri

Parallelamente, sono in corso interventi di manutenzione stradale diffusi in tutta la città, con lavori di fresatura e nuova bitumatura per migliorare la sicurezza e la qualità dell’asfalto.

I lavori sono stati già conclusi in via Po, via Lungosaline, viale Poetto e nella rampa d’uscita dall’asse mediano verso via Dei Valenzani.

Gli interventi rientrano in un piano organico che punta a rendere Cagliari più moderna, sicura ed efficiente, attraverso una programmazione capillare e investimenti mirati su tutti i quartieri.