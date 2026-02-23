Il Teatro scolastico Leopardi di Pirri ospiterà un evento di alto valore formativo e simbolico dedicato alle alunne e agli alunni dell’Istituto Comprensivo 1 e 2. L’evento, dal titolo “Quando un’isola intera vinse lo Scudetto, Nicola Riva e gli Ex Calciatori Rossoblù incontrano Pirri: l’epopea dello Scudetto tra sport, cultura e comunità”, è previsto per martedì 24 febbraio 2026, alle ore 10.00.

“Abbiamo voluto fortemente questo incontro”, dichiara la presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, “perché crediamo che la scuola sia il luogo in cui i valori devono essere raccontati attraverso esempi concreti. La storia di Gigi Riva e di quella squadra non è soltanto una pagina sportiva, ma un patrimonio morale per la Sardegna. Parla di lealtà, sacrificio, spirito di gruppo e amore per la propria terra. Offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di ascoltare direttamente i protagonisti di quell’impresa significa trasmettere loro il coraggio di sognare, la determinazione nel superare gli ostacoli e la consapevolezza che uniti si possono raggiungere traguardi straordinari”.

All’evento, promosso dalla Municipalità su impulso delle Commissioni cultura e sport con il coinvolgimento del dirigente scolastico, Valentino Pusceddu, parteciperà il Cagliari Calcio con Nicola Riva, ambasciatore e consigliere d’amministrazione della società, insieme a una delegazione di ex calciatori rossoblù protagonisti di una delle pagine più straordinarie della storia sportiva italiana. Il titolo conquistato nel 1970 con Gigi Riva resta infatti un simbolo indelebile per la Sardegna e per l’intero Paese.

“Lo sport è uno straordinario strumento educativo”, aggiunge la presidente Manca, “insegna il rispetto delle regole, dell’avversario, il valore dell’impegno quotidiano. In un tempo in cui i giovani hanno bisogno di punti di riferimento autentici, il messaggio che arriva da quella stagione è più attuale che mai”.

L’incontro si svolgerà in forma di dibattito informale, con l’obiettivo di favorire un dialogo diretto e partecipativo tra studenti e ospiti. Dopo i saluti del dirigente Scolastico a nome dell’Istituto Comprensivo e quelli istituzionali della presidente Maria Laura Manca, il confronto sarà coordinato dal consigliere Emanuele Cioglia e da Walter Capicciola, in un clima cordiale e coinvolgente, alla presenza di consiglieri comunali e rappresentanti della Municipalità.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la comunità, affinché non sia solo un momento rivolto agli studenti, ma un’occasione di incontro e riflessione condivisa con l’intera cittadinanza.

Attraverso la testimonianza diretta dei protagonisti di quella stagione straordinaria, sarà possibile trasmettere alle ragazze e ai ragazzi un messaggio fondamentale: un gruppo unito, concentrato sull’obiettivo e animato da valori condivisi può superare ostacoli economici e strutturali, competendo e vincendo anche contro realtà più attrezzate.

Sarà inoltre un’occasione per dialogare della Sardegna di quegli anni, una terra che affrontava difficoltà, pregiudizi e divari rispetto alle regioni più ricche, ma che attraverso quell’impresa sportiva trovò un riscatto identitario e collettivo.

Nei giorni precedenti all’incontro, le alunne e gli alunni dedicheranno alcuni momenti di riflessione in classe sui valori trasversali dello sport, che promuove non solo lo sviluppo fisico, ma anche quello cognitivo, emotivo e socio-relazionale di bambini e adolescenti.

In chiusura, la Presidente Maria Laura Manca sottolinea: “Il nostro obiettivo è diffondere un messaggio positivo a tutta la cittadinanza. Vogliamo che questo incontro diventi un patrimonio condiviso, capace di rafforzare il senso di comunità e di trasmettere fiducia nelle nuove generazioni”.

L’iniziativa conferma la volontà della Municipalità di Pirri di investire in percorsi che uniscano scuola, istituzioni, sport e comunità, offrendo ai più giovani esempi concreti di impegno, coerenza e capacità di sognare, anche oltre le difficoltà quotidiane.